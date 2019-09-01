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Чрезвычайно опасный ураган Дориан достиг Багамских островов. Ему присвоена самая высокая, пятая категория мощности, пишет BBC со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По оценке метеорологов, это самый сильный ураган в современной истории в этом районе.

Скорость ветра внутри урагана достигает 285 км/час. Высота волн, по прогнозам синоптиков, достигнет 7 метров.

В 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) ураган достиг побережья островов Абако, расположенных в северной части Багамских островов.

В течение воскресенья Дориан пронесется через остров Большой Абаков и через или возле остров Больша Багама в ночь на понедельник.

Ожидается, что после Багам ураган Дориан направится на северо-запад в направлении Флориды.

Президент США Дональд Трамп, который из-за урагана не поехал в Польшу на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, посоветовал быть готовыми к ненастью также жителей обеих Каролин, Джорджии и Алабамы.