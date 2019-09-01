Дуда: чтобы избежать повторения Второй мировой, Запад должен сохранить санкции против РФ

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад сохранить санкции против России, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. Об этом он сказал в Варшаве во время торжественной речи к 80-й годовщине Второй мировой войны, передает Onet.pl.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии ", - сказал Дуда, призвав сохранить санкции против России.

Польский лидер также заявил, что Вторая мировая война для Польши продолжалась до 1989 года, поскольку нацистскую оккупацию сменила советская.

"Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране ", - сказал Дуда.

Напомним, в мероприятиях к 80-й годовщине Второй мировой войны приняли участие около 20 лидеров государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.