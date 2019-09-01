Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко
В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
​Арахамия назвал нового министра здравоохранения временным (обновлено)
​Арахамия назвал нового министра здравоохранения временным (обновлено)
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Це лише початок
Це лише початок
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум
Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум
ГлавнаяМир

Дуда: чтобы избежать повторения Второй мировой, Запад должен сохранить санкции против РФ

Польский президент упомянул в своей речи Украину и Грузию. 

Дуда: чтобы избежать повторения Второй мировой, Запад должен сохранить санкции против РФ
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад сохранить санкции против России, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. Об этом он сказал в Варшаве во время торжественной речи к 80-й годовщине Второй мировой войны, передает Onet.pl.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии ", - сказал Дуда, призвав сохранить санкции против России.

Польский лидер также заявил, что Вторая мировая война для Польши продолжалась до 1989 года, поскольку нацистскую оккупацию сменила советская. 

"Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране ", - сказал Дуда.

Напомним, в мероприятиях к 80-й годовщине Второй мировой войны приняли участие около 20 лидеров государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также