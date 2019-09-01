Американские военные нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб

Центральное командование США сообщило, что нанесло ракетный удар по месту, где находились лидеры экстремистской группировки «Аль-Каида» в сирийской провинции Идлиб, передает Радио Свобода.

В ходе нападения погибли около 40 боевиков группировки.

«Мишенями этой операции были лидеры «Аль-Каиды» в Сирии, ответственные за атаки, которые угрожали гражданам США, нашим партнерам и невиновным гражданам», - говорится в сообщении американских военных.

В ведомстве утверждают, что «ликвидация этого объекта снизит их [боевиков] способность осуществлять атаки и дестабилизировать ситуацию в регионе».

Сообщение Центрального командования не уточняет, какие именно средства применялись в ходе атаки.

Сирийская обсерватория по мониторингу прав человека, базирующаяся в Великобритании, подтверждает гибель не менее 40 экстремистов, в том числе лидеров местной ячейки «Аль-Каиды», в результате ракетного удара.

В свою очередь, Россия 1 сентября заявила, что "США поставила под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвала его".

Провинция Идлиб, расположенная вблизи границы с Турцией, в настоящее время находится в основном под контролем бывшего союзника «Аль-Каиды в Сирии» - организации «Гейат Тахрир аш-Шам».

В апреле этого года правительственные войска вместе с их союзниками, среди которых и Россия, начали массированное наступление в провинциях Идлиб и Хама. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что за это время более 400 тысяч человек стали беженцами. Кроме того, были опустошены целые города и села.

Авиаудары сирийских правительственных войск по этому региону прекратились утром 31 августа после того, как Дамаск согласился на предложенный Россией режим тишины, напоминают в Обсерватории по правам человека.

Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризованную зону, боевые действия еще продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиб с конца апреля погибли по меньшей мере 650 человек.