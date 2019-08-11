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Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе

В боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон.

Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе
Фото: EPA/UPG

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, передает DW.

"Захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары", - отмечается в сообщении.

В радикальном движении "Хезболла", которое является союзником президента Сирии Башара Асада, это город назвали воротами в южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположен крупный город Хан-Шейхун.

В апреле этого года правительственные войска вместе с их союзниками, среди которых и Россия, начали массированное наступление в провинциях Идлиб и Хама. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) сообщило, что за это время более 400 тысяч человек стали беженцами. Кроме того, были опустошены целые города и села.

В конце июля в ООН сообщили, что жертвами авиаударов в Сирии за 10 дней стали более 100 человек.

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