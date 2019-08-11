Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Агентство Bloomberg назвало самые богатые семьи мира, передает Радио Свобода.

По данным агентства, обнародованным 10 августа, самой богатой в мире является семья Уолтонов, владеющая сетью магазинов Walmart. Ее состояние оценивается в 190,5 миллиарда долларов.

Сетью Walmart владеет уже три поколения Уолтонов. В 1962 году Cем Уолтон открыл первый из магазинов. Сейчас их количество в мире достигает 11 тысяч.

На втором месте с состоянием в 126,5 миллиардов долларов семья Марсов – основателей компании Mars, известная своими шоколадными батончиками.

Тройку замыкает семья Кохов – владельцев Koch Industries. Компания специализируется на химическом производстве, энергетике и нефтепродуктах. Их состояние оценивается в 124 миллиарда долларов.

17 место в рейтинге занимает семья Притцкеров, которым принадлежит сеть отелей Hyatt. Ее основал сын украинских эмигрантов Адам Притцкер. Состояние семьи оценивается в 33,7 миллиарда долларов.

В январе сообщалось, что состояние 26 самых богатых людей в мире сравнялось с доходами беднейшей половины Земли.