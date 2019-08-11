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Sunday Times: Елизавета II разочарована британским политиками

Королева считает, что они не способны правильно управлять Британией.

Sunday Times: Елизавета II разочарована британским политиками
Фото: twitter.com/RoyalFamily

Королева Елизавета II разочарована нынешним поколением британских политиков и их "неспособностью управлять" страной.

Об этом сообщила газета Sunday Times.

По ее данным, королева впервые заявила об этом в частной беседе после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона в 2016 года, который своим референдумом запустил "брексит".

"Мне кажется, что она очень встревожена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной", - рассказал газете источник во дворце с безупречной репутацией.

По его оценкам, за три года, прошедшие после референдума, ее разочарование только усилилась.

Издание отмечает, что в течение 67-летнего правления королевы ее политические взгляды крайне редко становились известны публике, и слова о разочаровании - одно из самых резких ее выражений.

Публикация Sunday Times появилась на фоне сообщений о том, что Букингемский дворец и Даунинг-стрит начали срочные переговоры о том, как предотвратить втягивание королевы в надвигающийся конституционный кризис из-за "брексита".

Великобритания под управлением премьер-министра Бориса Джонсона готовится выйти из Европейского Союза без соглашения. Это может произойти уже осенью нынешнего года.

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