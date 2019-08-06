Истребители дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов.

За последние два дня истребители Typhoon перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.

Как сообщают британские ВВС, истребители дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов.

Фото: raf.mod.uk

В понедельник, 5 августа, истребители перехватили российский транспортный самолет Ан-26. После этого британские самолеты отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б вблизи воздушного пространства Литвы.

Фото: raf.mod.uk

Во вторник, 6 августа, Typhoon вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 вблизи воздушного пространства Эстонии.

Фото: raf.mod.uk

В ВВС Великобритании подчеркнули, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения.

Ранее Финляндия поднимала истребители из-за российских военных самолетов над Балтикой.