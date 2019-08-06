Посол США в России Хантсман подал в отставку, - СМИ

Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке.

Об этом сообщает российское издание "Настоящее время", со ссылкой на несколько газет из штата Юта, откуда Хантсман родом.

По данным СМИ, отставку Хантсмана и его замену на прошлой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В окружении политика предполагают, что он вернется в США, чтобы принять участие в выборах губернатора Юты.

Предположительно, Хантсман покинет свой пост 3 октября.

Отметим, что на прошлой неделе, 1 августа, Трамп позвонил президенту РФ и предложил ему помощь в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Сибири. Сообщалось, что Путин воспринял этот разговор как сигнал о будущей нормализации отношений между Россией и США.

Напомним, в марте 2017 года Хантсман принял предложение президента США Трампа и согласился стать послом в РФ. После назначения на должность посол отметил, что отношения между Вашингтоном и Москвой остаются "самыми сложными в мире" и назвал своей основной целью их улучшение. Первым шагом для этого, по его словам, должно стать восстановление суверенитета Украины.

До своего назначения Хантсман возглавлял Атлантический совет - исследовательскую организацию, занимающуюся внешнеполитическими вопросами. Карьеру дипломата он начал еще в 1983 году, когда стал помощником первого советника президента США. Хантсман работал на постах руководителя дипмиссий США в Сингапуре и Китае, посольство в Пекине он возглавлял с 2009 по 2011 год.