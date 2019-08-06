Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
ГлавнаяМир

КНДР уже четвертый раз за две недели запустила две ракеты в сторону Японии

Путь полета показал, что вся Южная Корея находится в досягаемости этих ракет.

КНДР уже четвертый раз за две недели запустила две ракеты в сторону Японии
Фото: golos-ameriki

Северная Корея совершила четвертый за вторую неделю пуск двух неопознанных ракет. Об этом сообщает Reuters. 

Южнокорейский штаб объединенного командования снова сообщил, что КНДР провела пуск ракет, предположительно это тоже были баллистические ракеты малой дальности. Выстрелы были проведены из южной части северокорейской провинции Хванхэ-Намдо. 

Ракеты пролетели приблизительно 450 км и достигли высоты 37 км. 

Спецслужбы США и Южной Кореи считают, что характеристика полета похожа на баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей 25 июля. 

Военный эксперт Южнокорейского университета Кюнгнам, Ким Дун-Юб, отметила, что полет в 450 км означает, что вся Южная Корея находится в досягаемости этих ракет. 

Кроме того, за сложившейся ситуацией следит США и прорводит консультации с союзниками – Южной Кореей и Японией.

Напомним, пуски ракет могут означать недовольствие КНДР начавшимися 5 августа полугодичными военными учениями между США и Южной Кореей. Северной Корее осудили военные учения и заявили, что они могут поставить под угрозу ядерные переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, которые возобновились в конце июня. 

Первый пуск баллистических ракет со стороны КНДР состоялся 25 июля.

31 июля в КНДР провели испытания новой крупнокалиберной управляемой ракетной системы. В тот же день Южная Корея сообщила, что КНДР второй раз выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия, которые пролетели в 155 милях от восточного берега Корейского полуострова.

2 августа Северная Корея осуществила третий запуск баллистических ракет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также