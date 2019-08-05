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Украина осудила массовые расстрелы в США

В МИД Украины выразил соболезнования американскому народу.

Украина осудила массовые расстрелы в США
Фото: korrespondent.net

Министерство иностранных дел Украины осудило акты массовой стрельбы с многочисленными жертвами, совершенные на выходных в нескольких городах Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает серию актов массовой стрельбы, совершенных на выходных в Эль-Пасо, в Дейтоне и Чикаго и приведших к многочисленным жертвам. В этот день скорби считаем категорически неоправданными и неприемлемыми какие-либо проявления насилия", - говорится в документе.

Кроме того, в МИД считают, что причастные к трагедии должны быть наказаны.

Также в ведомстве выразили соболезнования американскому народу.

"Обращаемся сегодня к американскому народу - украинцы вместе с вами оплакивают невинных жертв серии преступных актов", - говорится в заявлении.

Напомним, что жертвами стрельбы в американских штатах Техас и Огайо стали 30 человек, более 40 получили ранения. В связи с массовой гибелью людей в стране объявлен трехдневный траур.

В результате стрельбы в одном из парков Чикаго в тот же день семь человек получили ранения.

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