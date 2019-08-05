ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн топ-менеджерам банка Жеваго

На причастность к преступной схеме проверяют и самого нардепа.

Государственное бюро расследований объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд гривен двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

"Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины", - добавила она.

По словам Варченко, во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в 2007-14 гг открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договора залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взимают $113 млн со счетов банка "Финансы и кредит", при чем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.

"Материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальника одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растраты денег банка…", - написала в фейсбуке первый замдиректора ГБР.

По ее словам, ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск. Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн грн.

Напомним, 17 сентября 2015 года НБУ признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Банк принадлежал бизнесмену, депутату Верховной Рады Констатину Жеваго.