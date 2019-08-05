Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы могут проходить онлайн.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Liga.net".

"У нас уже сейчас есть проект The Vote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем, система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", - сказал Федоров.

"Также со временем хотим внедрить технологию Smart ID, когда электронная подпись хранится на смартфоне. Часть ключа хранится в облаке, часть на смартфоне в приложении. Здесь уже не зависишь от оператора. А Bank ID не подходит для большинства услуг", - добавил он.

На вопрос, когда именнор украинцы смогут голосовать онлайн, Федоров ответил, что на следующих выборах президента, а возможно - и на местных.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - сказал советник Зеленского.

"Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть. А опросы - возможность приучить людей все это использовать", - добавил Федоров.

Напомним, ранее Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить создание единого веб-портала электронных услуг.