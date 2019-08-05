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Британская делегация призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

Руководитель британской делегации в ПАСЕ считает избиение российских демонстрантов недопустимым, это нарушает Конвенцию прав человека. 

Британская делегация призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ
Фото: zik.ua

Руководитель британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за задержанных демонстрантов в Москве. Соответствующее заявление Гейла опубликовал на фейсбуке постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон.

"Всего несколько недель тому назад ПАСЕ проголосовала за восстановление права Российской Федерации, и уже стало понятно, что РФ не намерена выполнять свои обязательства и придерживаться стандартов ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и мы вернемся к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября", - заявил Гейл.

Он считает, что реакция властей в прошедшие выходные, когда били и задерживали демонстрантов, и это видел весь мир – является неприеплемой.

Методы, которые использовала российская полиция, чтобы «поддерживать порядок» во время предвыборного этапа выборов в Московскую городскую думу, не пропорциональны любой угрозе для общественного порядка. "Жестокость, с которой дубинки используются мужчинами... недопустима в любом цивилизованном обществе", - добавил Гейл.

Политик подчеркнул, что Россия нарушает Конвенцию о правах человека, а реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании выступает против возвращения прав российской делегации.

Напомним, с 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий. Ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Москве уже более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели в формате прогулки по Бульварному кольцу. В результате полиция задержала более 1000 человек, в том числе и более 50 несовершеннолетних.Сообщалось, что на разгоне акции в центре Москвы заметили командира "Беркута" Сергея Кусюка.

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