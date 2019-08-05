НАБУ открыло дело по факту возможного предложения Богдану взятки в $20 млн

Дело было заведено в четверг.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".

"Завели дело в четверг", - сказал он.

По его словам, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Напомним, 30 июля, Богдан заявил на пресс-конференции, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА. Столичный мэр назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов" и посоветовал ему, если ему действительно предлагали взятку, - обратиться в правоохранительные органы.

1 августа Кличко самостоятельно обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное дело по заявлению Богдана о взятке.

Ранее Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.