​Кличко просит НАБУ открыть дело из-за заявления Богдана о предложении ему $20 млн взятки

"Надеюсь, что господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса президента Украины, сказал правду".

Мэр Киева, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему 20 млн долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте Кличко, где также опубликовано его заявление.

"30 июля на пресс-конференции руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил СМИ, что ему, в разговоре, предлагали 20 миллионов долларов взятки. И, якобы, указанный разговор был осуществлен в интересах Киевского городского головы, то есть - в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса Президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, - подчеркнул Кличко.

"Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также - выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - добавил мэр.

Кличко также отметил, что следствием подобных заявлений должно быть не только оглашение их на пресс-конференциях.

"Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. И надеюсь, что господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса президента Украины, сказал журналистам правду", - сказал глава КГГА.

Напомним, 30 июля, Богдан заявил на пресс-конференции, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА. Столичный мэр назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов" и посоветовал ему, если ему действительно предлагали взятку, - обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в столице.