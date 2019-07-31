Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов

СМИ заявляют о цензуре и намерены обжаловать решение в судебном порядке.

Печерский районный суд Киева постановлением от 23 июля заблокировал ряд новостных сайтов.

В связи с этим Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала провайдеров закрыть доступ к 18 веб-ресурсам.

Согласно сообщению на сайте НКРС, постановление суда предусматривает "арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов на имущественные права=""> интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов:

http:// go338.top https://trident-ua.info https://enigma.ua https:blogs.korrespondent.net http://seychas.press http://www.netadvocate.org https://compromat.ws https://compromat.ws https://sled-net-ua http://ua-24.com http://moscow-post.press https://novindoosh.com http://www.stalker-world.net http://rospres.press https://informator.news http://ustav.press http://www.ukrpress.info http://www.stalker-world.net

Информатор называет постановление Печерского суда "откровенным наступлением на свободу слова со стороны "реформированного" правосудия".

"Сегодня скандальный судья Печерского районного суда. Киева Сергей Вовк принял решение заблокировать наш сайт, enigma.ua, https://trident-ua.info, https://blogs.korrespondent.net и еще 16 интернет-ресурсов за размещение разоблачительных материалов о коррупции в государственных органах", - говорится в сообщении на сайте.

Как стало известно, доступ к сайту enigma.ua был заблокирован на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года, который предусматривает блокирование таких российских информационных ресурсов. Другие украинские сайты были заблокированы на основании того же указа.

Enigma.ua считает, что причиной блокировки всего сайта стало размещение одного из материалов. В нем говорилось об аресте "правозащитника, юриста, режиссера кино Виктора Зайца", который также возглавляет ВОО "Всеукраинский союз народных реформ". Как утверждал автор, дело сфабриковали Елена Дегрик-Шевцова и ее муж-полицейский Евгений Шевцов, адвокат Артем Шамрай и заместитель начальника ГФС Киева Игорь Скороход.

Издание планирует обжаловать это решение в судебном порядке.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко обвинил в запрете сайтов новую власть.

"Новая власть начала с запрета независимых СМИ. Незаконное задачу выполнил реформированный судья реформированного Печерского суда Вовк, который прислуживал всем властям. Единственный способ остановить судейскую вакханалию и произвол власти - это дать Украинские право избирать судей", - написал Ляшко в фейсбуке.