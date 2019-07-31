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Десяти подозреваемым в деле об убийстве "Сармата" продлили арест

Одиннадцатого отправили под домашний арест.

Десяти подозреваемым в деле об убийстве "Сармата" продлили арест
Виталий Олешко
Фото: glavred.info

Десяти подозреваемым в организации и убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" продлили арест на 60 суток. Об этом суд просил прокурор Геннадий Фомин. Евгения Бродского отправили под домашний арест.

Об этом сообщает издание Крапка.

Суд длился целый день с перерывами, а в ночь с 29 на 30 июля продолжился. На скамье подсудимых оказались подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Адвокаты подозреваемых требовали перенести заседание, мотивируя это тем, что по состоянию на 21:30 закончился рабочий день. Адвокат Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Володимиренкова покинул зал по семейным обстоятельствам, после чего им предоставили бесплатного адвоката.

Накануне сообщалось, что двое судей в деле об убийстве "Сармата" взяли самоотвод.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

Подозреваемых исполнителей убийства «Сармата» задержали 31 июля прошлого года в день совершения преступления (Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов, Максим Владимеренков).

В конце августа один из задержанных дал обличительные показания против предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду, и вскоре он был задержан.

В декабре был задержан еще один предполагаемый организатор - бизнесмен из Днепра Евгений Бродский.

8 февраля во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела "Сармата" Виктора Власюка.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Власюка - предполагаемый организатор убийства "Сармата" Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов.

Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

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