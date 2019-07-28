Дело об убийстве бердянского активиста Сармата передано в суд

Слушания будут проходить в Бердянске.

Обвинительный акт против вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко (Сармата) направили в суд.

Об этом сообщил Громадському начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Дело будет слушаться в суде в Бердянске - территориально по месту совершения преступления.

Издание сообщает, что первое заседание пройдет 29 августа. На нем, в частности, будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

Подозреваемых исполнителей убийства «Сармата» задержали 31 июля прошлого года в день совершения преступления (Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов, Максим Владимеренков).

В конце августа один из задержанных дал обличительные показания против предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду, и вскоре он был задержан.

В декабре был задержан еще один предполагаемый организатор - бизнесмен из Днепра Евгений Бродский.

8 февраля во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела "Сармата" Виктора Власюка.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Власюка - предполагаемый организатор убийства "Сармата" Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов.

Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.