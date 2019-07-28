Команда президента намерена провести административную реформу
Команда президента намерена провести административную реформу
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
ГлавнаяПолитика

​Горбатюк: самые важные доказательства против судей ОАСК, наверное, уже уничтожены

Луценко не хотел ссориться с судьями и не разрешил обыскать их кабинеты.

​Горбатюк: самые важные доказательства против судей ОАСК, наверное, уже уничтожены
Фото: Макс Требухов

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк считает, что самые важные доказательства в деле против судей Окружного административного суда Киева уже уничтожены.

Об этом он сказал в интервью "Немецкой волне".

"Мы ходатайствовали о проведении обысков непосредственно в кабинетах этих судей и всех лиц, фигурировавших в звукозаписи, но часть этих обысков не согласовало нам наше руководство ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а потом просто уехал в отпуск", - сказал он.

Он считает, что руководство Генпрокуратуры не хотело ссориться с судьями ОАСК.

"Потому что такое поведение председателя и представителей Окружного административного суда Киева с ощущением полной безнаказанности, которую можно услышать на записях, подтверждалось связями практически со всеми высшими руководителями государственных и правоохранительных органов", - сказал он.

На вопрос о том, можно ли считать, что в связи с этим доказательства причастности судей к злоупотреблениям утрачены, глава управления спецрасследований ГПУ ответил утвердительно.

"Думаю, да. Большая часть утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, которые прямо свидетельствовали о причастности, наверняка уже уничтожены. Впрочем, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но к ним мы должны еще добраться", - отметил Горбатюк.

Напомним, что главе и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность государственных органов.

По версии следствия, глава суда Павел Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также