Волынский облсовет вместо Палицы возглавила его однопартийка

Игорь Палица прошел в Раду от Луцка.

Волынский областной совет избрал своим председателем депутата от партии "Украинское объединение патриотов" ("УКРОП") Ирину Вахович.

Решение принято на сессии облсовета 26 июля, сообщает пресс-служба облсовета.

"Ирина Вахович путем тайного голосования избрана председателем областного совета. За нее отдали свои голоса 55 избранников громады. По результатам подсчета голосов первым заместителем председателя областного совета избран Юрий Полищук, которого поддержали 45 депутатов", - говорится в сообщении.

Ранее в тот же день 54 депутата проголосовали за увольнение Игоря Палицы с должности председателя облсовета.

44-летняя Ирина Вахович - заведующая кафедрой финансов Луцкого Национального технического университета. С 2015 года - депутат Волынского областного совета VII созыва, член постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов и ценовой политики.

Как сообщалось, председатель Волынского облсовета, экс-председатель Одесской обладминистрации Игорь Палица выиграл выборы на округе №22 в Луцке. За него проголосовали 37,17% избирателей (29 157 человек). За кандидата от "Слуги народа", врача Центра хирургии глаза Сергей Писачука проголосовали 27,24% избирателей (21 368 человек).