"Опора" сообщила о нехватке бюллетеней на 96 избирательных участках в Волынской области

Ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что 96 избирательных участков в Волынской области получили меньше бюллетеней (на 1-64 бюллетеня), чем избирателей в списке.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов. В частности, в округе №19 таких участков зафиксировано 26, в округе №21 - 30, в округе №23 - 22, в округе №22 - 1 участок.

При этом в области более 30 участков получили такое же количество бюллетеней, как и количество избирателей в списке избирателей.

"Согласно ч.8 ст. 80 закона "О выборах народных депутатов Украины" бюллетени для голосования в общегосударственном округе и в одномандатном округе для каждого избирательного участка каждого одномандатного округа изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей", - напомнили в "Опоре".

Напомним, 11 июля ЦИК показала бюллетени для голосования на парламентских выборах.

В июне ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня. До этого была проведена жеребьевка номеров партий для их размещения.