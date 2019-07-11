"Такого дизайна на бюллетени еще не было".

В четверг, 11 июля, состоялся совместный брифинг главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, замгавы комиссии Евгения Радченко и директора Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Юрия Онищенко.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

На брифинге представителям средств массовой информации продемонстрировали бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

"Здесь такое стилизованное изображение здания Верховной Рады. Такого дизайна на бюллетени еще не было. Это очень современный дизайн, который отличается от того, что было на прошлых выборах", - отметила Слипачук.

Фото: facebook.com/UACEC

Фото: facebook.com/UACEC

Фото: facebook.com/UACEC

Напомним, в июне ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду. До этого была проведена жеребьевка номеров партий для их размещения.

4 июля Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести пережеребьевку. Такой иск подала Аграрная партия из-за внесения в бюллетени в нарушение закона партии "Рух новых сил" после жеребьевки.

В ЦИК заявили, что обжалуют это решение, поскольку для печати новых бюллетеней может не хватить не только дополнительных средств, но и времени. Подробнее читайте в материале LB.ua "Операция «сорвать выборы». Кому это надо?".