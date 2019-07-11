Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
Досрочный парламент
Досрочный парламент
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Рада приняла Избирательный кодекс
Рада приняла Избирательный кодекс
ГлавнаяПолитика

ЦИК показала бюллетени для голосования на парламентских выборах

"Такого дизайна на бюллетени еще не было".

ЦИК показала бюллетени для голосования на парламентских выборах
ЦИК показала бюллетени

В четверг, 11 июля, состоялся совместный брифинг главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, замгавы комиссии Евгения Радченко и директора Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Юрия Онищенко.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

На брифинге представителям средств массовой информации продемонстрировали бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

"Здесь такое стилизованное изображение здания Верховной Рады. Такого дизайна на бюллетени еще не было. Это очень современный дизайн, который отличается от того, что было на прошлых выборах", - отметила Слипачук.

Фото: facebook.com/UACEC

Фото: facebook.com/UACEC

Фото: facebook.com/UACEC

Напомним, в июне ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду. До этого была проведена жеребьевка номеров партий для их размещения.

4 июля Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести пережеребьевку. Такой иск подала Аграрная партия из-за внесения в бюллетени в нарушение закона партии "Рух новых сил" после жеребьевки.

В ЦИК заявили, что обжалуют это решение, поскольку для печати новых бюллетеней может не хватить не только дополнительных средств, но и времени. Подробнее читайте в материале LB.ua "Операция «сорвать выборы». Кому это надо?".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также