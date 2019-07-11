47% избирателей, определившихся с выбором, готовы проголосовать за "Слугу народа", - соцопрос

Уровень доверия населения Украины к президенту Владимиру Зеленскому составляет 65%, не доверяют главе государства 27% граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 июля.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются лидер "Голоса" Святослав Вакарчук (25%), глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков (24%), глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (23%), глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (22%), лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко (22%), премьер-министр Владимир Гройсман (20% ) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (20%). Лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 14% избирателей.

На Западе страны самый высокий уровень доверия имеют Зеленский и Вакарчук, в центре - Зеленский, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсман, на юге - Зеленский и Бойко, на Востоке - Зеленский, Бойко, Разумков и Медведчук.

47% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 11,6% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,2% - "Европейскую солидарность", 6,6% - партию "Голос", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,4% на выборах Верховной Рады.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, Радикальную партию - 2,5%, партию ВО "Свобода" - 2,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Аудитория опроса: население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.