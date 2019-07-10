Зеленский поспорил с мэром Борисполя о фекалиях в озере

Президент заявил, что на очистку водоемов в прошлом году выделяли 17 млн гривен.

Президент Владимир Зеленский на встрече с чиновниками в Борисполе поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Зеленский: Мне дали на входе, какой-то человек дал, есть такие вопросы. Написано: почему в прошлом году потрачено 17 миллионов гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр... не хочу читать, что здесь они написали.

Федорчук: Я в таких случаях говорю в правоохранительные органы – и проверяйте. Потому что я не ворую.

Зеленский: Так озера чистить будем?

Федорчук: Это имеется в виду, что не почистили?

Зеленский: Ну конечно, имеется в виду... вам прочитать? Метр фекалий, там написано.

Федорчук: Я не знаю, какое это озеро, все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...

Зеленский: Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?

Федорчук: Это о культуре людей говорит. Мы очень много сегодня денег вложили, создаем зоны отдыха.

Зеленский: (засмеялся) Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили.

Федорчук: Когда мы пригласили туда водолазов, они отказались туда спускаться. Это я рассказываю реалии.

Зеленский: Это кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у нас люди, проблема в том, что они очень много едят (в 2017 году министр соцполитики Андрей Рева сказал, что украинцы больше немцев тратят на питание, потому что больше едят, - ред.). А у вас обратная ситуация - они очень много...

В мае в Борисполе водолазная служба обследовала все озера, несколько из которых были сильно загрязнены фекалиями, сообщали местные СМИ. Наиболее загрязненными оказались озера Олесницкое и Александровское.

"Водолаз отказался погружаться в озеро Александровское, расположенного у СОШ №7. Понять его можно, ведь дно данного водоема до 70 см илистое фекалиями", - рассказал тогда заместитель городского головы Николай Корнийчук.

Для борьбы с загрязнением и нарушителями, которые сливают отходы в воду, было принято решение обследовать водоемы и территорию вокруг, чтобы принять меры. Однако, дата выезда на место не озвучивалась.