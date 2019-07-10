Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
65,9% респондентов точно или скорее всего собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля, в т.ч. 48,8% - точно собираются голосовать.
Людям задавался вопрос: "А за какую партию вы собираетесь проголосовать?" и предлагался список партий. Ответы распределились следующим образом:
37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
11% - за партию "Оппозиционная платформа -"За Життя",
7,2% - за партию "Европейская Солидарность",
4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,4% - за партию "Голос",
3,2% - за партию "Сила и Честь",
2% - за партию "Оппозиционный блок",
1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,8% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
1,4% - за партию "Гражданская позиция",
1,2% - за партию "Свобода",
1,2% - за "Партию Шария",
0,5% - за "Самопомич",
0,1% - за Аграрную партию,
за другие партии - всего 0,3%,
0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
19,9% - не определились, за кого голосовать,
1,9% - отказались отвечать на вопросы.
В то же время, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получается, что самые высокие шансы на прохождение в парламент имеют 6 партий: "Слуга народа" (48,5%), "Оппозиционная платформа - "За жизнь" (14,1%), "Европейская Солидарность" (9,2%), "Батькивщина" (6,2%), "Голос" (4,4%), "Сила и Честь" (4,1%).
Опрос проводился с 25 июня по 7 июля, методом личного интервью были опрошены 2004 человек. Статистическая погрешность - не более 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.
Напомним, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг продолжается снижаться.
Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.