Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

"Голос" и "Сила и честь" оказались чуть ниже проходного барьера.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

65,9% респондентов точно или скорее всего собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля, в т.ч. 48,8% - точно собираются голосовать.

Людям задавался вопрос: "А за какую партию вы собираетесь проголосовать?" и предлагался список партий. Ответы распределились следующим образом:

37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

11% - за партию "Оппозиционная платформа -"За Життя",

7,2% - за партию "Европейская Солидарность",

4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,4% - за партию "Голос",

3,2% - за партию "Сила и Честь",

2% - за партию "Оппозиционный блок",

1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,8% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

1,4% - за партию "Гражданская позиция",

1,2% - за партию "Свобода",

1,2% - за "Партию Шария",

0,5% - за "Самопомич",

0,1% - за Аграрную партию,

за другие партии - всего 0,3%,

0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

19,9% - не определились, за кого голосовать,

1,9% - отказались отвечать на вопросы.

В то же время, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получается, что самые высокие шансы на прохождение в парламент имеют 6 партий: "Слуга народа" (48,5%), "Оппозиционная платформа - "За жизнь" (14,1%), "Европейская Солидарность" (9,2%), "Батькивщина" (6,2%), "Голос" (4,4%), "Сила и Честь" (4,1%).

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля, методом личного интервью были опрошены 2004 человек. Статистическая погрешность - не более 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.

Напомним, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг продолжается снижаться.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.