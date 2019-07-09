Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест

Днепровский районный суд Киева 9 июля перевел из СИЗО под домашний арест бывшего российского министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

О переводе под домашний арест просил адвокат экс-чиновника Валентин Рыбин. Он обосновал это тем, что 25 июня Конституционный суд Украины отменил норму, согласно которой обвиняемым в государственной измене применяется только самая жесткая мера пресечения – содержание под стражей. Адвокат также добавил, что за пределами СИЗО его клиент "не может оказать давление на свидетелей", поскольку они уже дали показания на суде.

Прокуроры выступили против освобождения из СИЗО Михальчевского. Они заявили, что экс-министр имеет недвижимость и связи в аннексированном Крыму, и, по мнению обвинения, может скрыться на территории аннексированного Россией полуострова.

Заслушав стороны судейская коллегия приняла решение полностью удовлетворить ходатайство защиты. Чем обосновано это решение – неизвестно, была зачитана только регулятивная часть решения. В соответствии с ней, Михальчевский обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

С 8 января 2018 года Петр Михальчевский находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено.

Петр Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

3 июля Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в работе на российские спецслужбы.