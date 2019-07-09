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Министр Насалик стал подозреваемым

Члену Кабмина вменяют ложное декларирование.

Министр Насалик стал подозреваемым
Фото: Владислав Мусиенко

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, министр четыре года подряд не декларировал заем 1,249 млн долларов, полученный в 2014 году.

Действия Насалика квалифицировали по ст.366-1 Уголовного кодекса - умышленное декларирование недостоверных данных.

Насалик занимает должность министра с апреля 2016 года. До этого он был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, а в период 2006-2014 годов был мэром Калуша Ивано-Франковской области.

Сейчас он баллотируется в Верховную Раду по калушскому округу №85.

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