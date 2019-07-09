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НАБУ задержало главу ФГИ Трубарова, - СМИ

В его кабинете проводят обыск.

НАБУ задержало главу ФГИ Трубарова, - СМИ
Виталий Трубаров
Фото: facebook/Віталій Трубаров

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова.

Об этом сообщает интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Кабинете министров.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник.

Других подробностей он не сообщил.

В то же время, вице-премьер-министр Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова.

"Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствует", - написал Розенко в Фейсбуке и опубликовал фото Трубарова на заседании комитета.

Напомним, в ноябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК, и подготовила сообщение о подозрении Трубарову.

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