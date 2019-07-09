11 июля 2019 в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Президентские назначения: по конкурсу или вручную?».

Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом, при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы для обсуждения:

Новые лица ради новых лиц?

Включает ли общенародное требование по осуществлению кардинальных изменений кадровую составляющую?

Как пишется картина президентской кадровой политики?

Участники круглого стола (обсуждение):

Семен Глузман - правозащитник, общественный деятель;

Виктор Мусияка - юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова;

Николай Сирый - юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины;

Михаил Лев - юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований».

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес проведения мероприятия: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)