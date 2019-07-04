В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
ГлавнаяПолитика

Трансляция круглого стола на тему "Основной вопрос политической системы современной Украины"

Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола на тему «Основной вопрос политической системы современной Украины».

Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

Вопросы для обсуждения:

  • Политическая карта современной Украины;
  • Политическая карта досрочных парламентских выборов - 2019;
  • Ключевой вопрос политической системы современной Украины и способ ее решения.

Участники круглого стола:

  • Семен Глузман - правозащитник, общественный деятель
  • Владимир Василенко - правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
  • Виктор Мусияка - юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
  • Сергей Мещеряк - правовед-международник
  • Николай Сирый - юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
  • Михаил Лев - юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также