Суд отменил 4 млн гривен штрафа для "Интера" за концерт ко Дню победы в 2018

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа на телеканал "Интер" в связи с высказываниями ведущих во время трансляции концерта ко Дню Победы 9 мая 2018 года.

Как пишет "Детектор медіа", решение суда от 26 июня 2019 года 2 июля опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. Оно еще не вступило в законную силу. У регулятора есть 30 дней на его обжалование.

Напомним, обнародованные отрывки концерта телеканала "Интер" ко Дню победы над нацизмом вызвали критику пользователей интернета. Во время концерта ведущие заявляли о необходимости "не допустить" переименования улиц в Украине в честь "фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".

Суд самостоятельно проанализировал фрагмент трансляции и вынес решение о неправомочности санкций к телеканалу. Аргументация судей сводится к пяти аспектам.

1. Отсутствуют призывы и разжигание вражды по отношению к конкретным людям, общинам и группам, хотя фраза Доманского и содержит "язык вражды".

2. Отсутствует пропаганда государства-агрессора и дискредитация людей, боровшихся против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины.

3. Высказывания ведущих содержали оценочные суждения, за которые никто не может быть привлечен к ответственности.

4. Телеканал не несет ответственности за слова лиц, которые не являются его штатными сотрудниками. Доманский не работал на "Интере", его специально привлекли для ведения концерта.

5. Нацсовет не должен препятствовать свободному распространению взглядов. Суд считает, что регулятор своим решением относительно "Интера" создает условия для распространения цензуры и присвоения права на освещение исторических событий в Украине. 11 июля 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки принял решение оштрафовать телеканал "Интер" на 4 млн гривен "за разжигание вражды в эфире".

Нацсовет также обратиллся за экспертной оценкой к Независимому медийному совету. 11 марта 2019 года Независимый медийный совет обнародовал вывод о наличии разжигания национальной вражды и ненависти в трансляции телеканалом "Интер" концерта ко Дню Победы.