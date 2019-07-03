В России выдвинули окончательное обвинение 18 из 24 украинских военнопленных моряков

В России состоялись следственные действия в отношении нескольких военнопленных украинских моряков, удерживаемых в СИЗО "Лефортово".

Об этом 3 июля сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, 3 июля следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному.

Следствие ФСБ России в Москве начало предъявлять обвинение в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам. Это ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России).

"Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам", - написал адвокат в фейсбуке.

До 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.