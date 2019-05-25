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РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал

В противном случае на Россию могут ждать новые санкции.

РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал
Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что требование Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков означает, что они должны быть переданы в Украину "в течение нескольких ближайших дней", пишет Европравда.

"Есть санкции, есть международное сообщество, которое может направлять давление на страны, которые не выполняют решения трибуналов", - заявила она, отвечая на вопрос, что будет в случае, если РФ не освободит моряков.

Кроме того, Российская Федерация до 25 июня должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву о выполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину.

Об этом говорится в приказе суда, который зачитал президент Трибунала ООН Пак Чжин Хён на заседании в Гамбурге, передает УНИАН.

Чжин Хён заявил, что, согласно установленным правилам, каждая сторона по делу должна направить доклад и информацию о выполнении временных мер, по которым Суд принял решение.

"Суд решил, что Украина и Российская Федерация должны направить Трибуналу первичный доклад ... не позднее 25 июня 2019 года, и предоставляет президенту полномочия обращаться с просьбой о получении дополнительного доклада и информации, которые он сочтет целесообразными", - сказал Пак Чжин Хён.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли. За решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

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