РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что требование Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков означает, что они должны быть переданы в Украину "в течение нескольких ближайших дней", пишет Европравда.
"Есть санкции, есть международное сообщество, которое может направлять давление на страны, которые не выполняют решения трибуналов", - заявила она, отвечая на вопрос, что будет в случае, если РФ не освободит моряков.
Кроме того, Российская Федерация до 25 июня должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву о выполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину.
Об этом говорится в приказе суда, который зачитал президент Трибунала ООН Пак Чжин Хён на заседании в Гамбурге, передает УНИАН.
Чжин Хён заявил, что, согласно установленным правилам, каждая сторона по делу должна направить доклад и информацию о выполнении временных мер, по которым Суд принял решение.
"Суд решил, что Украина и Российская Федерация должны направить Трибуналу первичный доклад ... не позднее 25 июня 2019 года, и предоставляет президенту полномочия обращаться с просьбой о получении дополнительного доклада и информации, которые он сочтет целесообразными", - сказал Пак Чжин Хён.
Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли. За решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.