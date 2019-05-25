Полиция освободила из рабства 80 человек в "ребцентре" Житомирской области
Полиция освободила из рабства 80 человек в "ребцентре" Житомирской области
Петиция за отставку Зеленского собрала более 44 тыс. подписей
Петиция за отставку Зеленского собрала более 44 тыс. подписей
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"
На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии
Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии
ГлавнаяПолитика

Украина ожидает от России скорого выполнения требований Трибунала

РФ считает, что суд ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

Украина ожидает от России скорого выполнения требований Трибунала
Фото: Макс Требухов

Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращения кораблей. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала Зеркаль.

"Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - добавила замглавы МИД.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - написала заместитель главы МИД.

Тем временем Министерство иностранных дел РФ обнародовало комментарий для СМИ относительно решения Международного трибунала.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - говорится в заявлении МИД РФ.

Требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков в российском дипведомстве не прокомментировали.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков. За решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также