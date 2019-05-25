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НАТО внедряет новую военную стратегию из-за "растущей угрозы" со стороны РФ

Военные эксперты Альянса пересмотрели стратегию впервые за последние десятилетия.

НАТО внедряет новую военную стратегию из-за "растущей угрозы" со стороны РФ
Фото: EPA/UPG

Военные эксперты НАТО впервые за несколько последних десятилетий пересмотрели военную стратегию Альянса в связи с растущей "ядерной угрозой" со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, пишет "Немецкая волна" в субботу, 25 мая.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сказал Столтенберг.

По его словам, с 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что сила альянса состоит именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2014 году страны - участницы организации договорились увеличить свои расходы на оборону почти до двух процентов ВВП. Это не искусственно придуманные цифры, они "отражают потребности, связанные с военной обороноспособностью" альянса, добавил Столтенберг, отметив, что цель состоит вовсе не в том, чтобы пойти навстречу требованиям президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Столтенберг приветствовал готовность Германии в этом году нарастить соответствующие показатели до 1,35 процента ВВП и выразил надежду на то, что в дальнейшем они будут еще увеличены.

Напомним, ранее сообщалось, что ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3−4 декабря.

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