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​В Бразилии приравняли преступления на почве гомофобии к расистским

Только в прошлом году в стрене на почве гомофобии были убиты 420 человек.

​В Бразилии приравняли преступления на почве гомофобии к расистским
Фото: Макс Требухов

Верховный суд Бразилии  приравнял к расистским преступления, совершенные из ненависти к гомосексуалам. За такое решение проголосовали шесть из 11 представителей суда.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Подобные преступления будут наказываться лишением свободы сроком до 5 лет.

По данным бразильской ЛГБТ-организации Grupo Gay de Bahia, в последние годы в стране усилилось враждебное отношение и увеличилось число нападений на представителей нетрадиционной ориентации. Только в прошлом году 420 человек были убиты на почве гомофобии. Левый политик и журналист Жеан Илис, пока единственный депутат парламента, открыто заявивший о своей ориентации, был вынужден покинуть страну из-за угроз убийства.

Отмечается, что нынешний президент страны Жаир Болсонару неоднократно высказывался оскорбительно о гомосексуалах, чернокожих гражданах страны и представителях коренных народов. В одном из интервью он сказал, что для него было бы лучше иметь мертвого сына, чем сына-гомосексуала.

Напомним, в Бразилии разрешены однополые браки и усыновление детей однополыми парами.

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