Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

В компании сообщают, что с октября по декабрь 2018 года были деактивированы 1,2 млрд аккаунтов, с января по март 2019 года - 2,2 млрд.

"Мы заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов на Facebook в последние шесть месяцев", - отмечается в сообщении Facebook.

При этом большинство этих аккаунтов, как указывает компания, были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации - до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

Напомним, в конце марта Facebook удалил 1907 страниц и аккаунтов, связанных с Россией. По данным соцсети, они распространяли спам или участвовали в скоординированных схемах рассылки недостоверной информации, в том числе об Украине.

В начале мая Facebook удалил еще 97 страниц и групп, связанных с российской пропагандой.