Работа Совбеза ООН парализована из-за отношений между сверхдержавами, - Гутерреш

Отношения между мощными странами мира еще никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас, и Совет безопасности ООН мало чем может помочь в этой ситуации. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет "Немецкая волна".

"Отношения между сверхдержавами - например, США, Россией и Китаем - никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас", - заявил генсек в интервью немецкому телеканалу ARD. Именно поэтому, по мнению Гутерреша, настолько трудно сейчас работать Совете Безопасности ООН.

"Когда у нас настоящий кризис, например в Сирии или вокруг Ирана, почти невозможно получить единогласное решение в СБ", - сказал он.

Эта ситуация очень беспокоит генсека ООН. "Мы видим, что Совет Безопасности парализован. Учитывая самые большие угрозы миру, это меня очень беспокоит", - отметил Гутерреш.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона". Ранее Совбез отказался созывать заседание по этому вопросу, на котором настаивала Россия.