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США обвинили Асада в применении химоружия

Атака произошла в северо-западной провинции Идлиб утром 19 мая.

США обвинили Асада в применении химоружия
Архивное фото
Фото: bloomberg.com

США обвинили войска президента Сирии Башара Асада в очередном применении химического оружия.

Об этом заявила представитель Государственного департамента Морган Ортагус, передает "Радио Свобода".

По данным Вашингтона, атака произошла в северо-западной провинции Идлиб утром 19 мая. По имеющимся данным,  вероятнее всего, были использованы бомбы, начинённые хлором.

Если эти сообщения подтвердятся, Вашингтон обещает ответить "быстро и соответствующим образом".

По словам представителя Госдепартамента, удары были нанесены в том числе по больницам, школам, лагерям беженцев и другим гражданским объектам. "Атаки Башара Асада на население Идлиба грубо нарушают ранее достигнутые договоренности о прекращении огня в сирийской провинции", - заявили в Вашингтоне.

Напомним, в апреле 2018 года вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума, который считался последним очагом сопротивления джихадистов в регионе. Большинство пострадавших составили мирные жители. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Глава UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

Атаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Президент США  Трамп обвинил в атаке войска  Асада и обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина и иранские власти за то, что они поддерживают его режим.

14 апреля 2018 США, Британия и Франция нанесли несколько ударов по объектам сирийской химической программы. Среди объектов, попавших под удары, - военный аэродром в Меззе и комплексы сирийского Научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрайе под Дамаском, а также предполагаемая база хранения химического оружия в районе населенного пункта Масьяф.

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