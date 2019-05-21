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Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко

Они присутствуют на международных встречах президента Зеленского.

Президент Зеленский проводит встречу с американской делегацией (Лана Зеркаль - вторая слева сверху)
Фото: пресс-служба президента
Президент Зеленский проводит встречу с американской делегацией (Лана Зеркаль - вторая слева сверху)

Новым замглавы АП по международным вопросам президента Зеленского может быть назначена Елена Зеркаль, а возглавить МИД может Вадим Пристайко.

Лана Зеркаль сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел и курирует международные юридические вопросы, а Вадим Пристайко является послом Украины при НАТО (до назначения в Брюссель был замминистра иностранных дел).

Как видно из официальных сообщений АП, Лана Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента, а также вместе с Вадимом Пристайко присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.

Президент Зеленский проводит встречу с президентом Латвии Вейонисом (Пристайко - первый слева сверху)
Фото: www.president.gov.ua
Президент Зеленский проводит встречу с президентом Латвии Вейонисом (Пристайко - первый слева сверху)

Источники LB.ua в дипломатических кругах подтвердили, что эти кандидатуры рассматриваются Зеленским для назначения. Министра иностранных дел также должна утвердить Верховная Рада.

Как сообщалось, заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин подал в отставку и заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

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