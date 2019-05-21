Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Гройсман заявил об отставке (документ)
Гройсман заявил об отставке (документ)
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
ГлавнаяМир

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Через эстонское отделение банка ежедневно проходило до 20 млн долларов.

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Фото: ERR

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade. Адрес регистрации этой компании оказалась "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ", - рассказал Уилкинсон.

Телеканал CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Напомним, в начале 2018 Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank. Впоследствии Danske Bank признал участие филиала в отмывании средств, обвинения по этому делу выдвинуты 18 экс-сотрудникам банка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также