Президент Австрии поддержал "Северный поток-2"

Газопровод, реализация которого поставит под угрозу транзит газа через Украину, готов наполовину.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен поддержал проект строительства второго газопровода по дну Балтийского моря, передает Немецкая волна.

Природный газ из Сибири значительно дешевле для европейских потребителей, нежели сжиженный газ из США, заявил он в среду, 15 мая, в Сочи в ходе первого официального визита в Россию.

"У Австрии нет намерений выходить из проекта Nord Stream 2", - подчеркнул ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь Путин выразил уверенность, что австрийский партнер проекта концерн OMV доведет планы строительства "Северного потока - 2" до конца, несмотря на угрозу новых санкций США.

"Под предлогом различных политических причин предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Они (Соединенные Штаты - Ред.) пытаются навязать своим партнерам свои услуги и в сфере обороны, и в сфере экономики", - утверждал он.

Одновременно Путин заявил, что при осуществлении крупных проектов легче сотрудничать с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чем с ЕС. "Вот Эрдоган решил и сделал, а здесь нужно 27 стран, чтобы договориться", - отметил он.

Ранее "Газпром" заявил о 50%-ной готовности "Северного потока-2".

Напомним, газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.