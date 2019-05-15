Сын Трампа согласился дать показания комитету по разведке

Сын президента США, Дональд Трамп-младший, согласился предстать перед комитетом по разведке Сената США во второй раз, тем самым выполнив повестку от председателя Ричарда Берра. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на собственные источники.

Сообщается. что Трамп-младший заключил сделку во вторник, 14 мая, и согласился ответить на вопросы членов комитета в следующем месяце в течение 2-4 часов.

Как отметил один из собеседников газеты, нет никаких ограничений по темам для вопросов. Они могут касаться как проекта Trump Tower в Москве, так и встречи представителей кампании Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

По словам другого источника, комитет заявил о 10 темах, которые хотел бы обсудить с сыном президента. Однако согласованы были только шесть из них.

Обе стороны также договорились, что это будет последнее появление Трампа-младшего перед комитетом.

Напомним, комитет Берра ведет переговоры с Трампом-младшим с декабря. Первоначально он согласился дать показания комитету в марте, но затем отказался и перенес свое появление на апрель. Когда сын президента США снова нарушил обещание предстать перед комитетом в прошлом месяце, ему пригрозили повесткой в суд.

Президент Дональд Трамп во вторник назвал обращение со своим старшим сыном "очень несправедливым". "Мой сын провел, я думаю, более 20 часов, свидетельствуя о том, что спецпрокурор Мюллер заявил, что все в порядке. А теперь они хотят, чтобы он снова дал показания. Не знаю почему. Понятия не имею почему. Но мне это кажется очень несправедливым", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Trump Organization в 2015-2016 годах, когда Трамп участвовал в предвыборной кампании в США, рассматривала возможность возведения Trump Tower в Москве. К концу января 2016 года проект был свернут из-за проблем с земельным участком в Москве и получением разрешения на строительство. Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном Трампа, состоявшейся 9 июня 2016 года. В ходе этой встречи Трампу-младшему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон, но эти сведения позже не подтвердились.