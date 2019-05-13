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В Швеции снова открыли дело против Ассанжа об изнасиловании

Основатель WikiLeaks готов сотрудничать с властями и добиваться, чтобы его не передали США.

В Швеции снова открыли дело против Ассанжа об изнасиловании
Джулиан Ассанж
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявила заместитель генерального окружного прокурора Швеции Ева-Мария Персон, есть серьезные основания подозревать его вину в преступлениях на сексуальной почве. По ее словам, решение прекратить предварительное расследование в 2017 году было принято потому, что Ассанж не мог присутствовать в суде, и не основывалось на материалах дела.

Прокурор сообщила, что считает возможным допрос Ассанжа по видеосвязи. Не исключено также, что его выдадут Швеции.

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон заявляла, что он готов сотрудничать с властями и добиваться, чтобы его не передали США.

Напомним, в августе 2010 года в Швеции против Ассанжа было возбуждено уголовное дело на основании иска двух шведок, которые заявили, что сначала имели с ним секс по согласию, а затем он их изнасиловал. Сам Ассанж заявлял что за эти делом стоит Пентагон. Опасаясь ареста и последующей выдачи США, он укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне, где находился семь лет.

11 апреля 2019 года он был арестован британской полицией после того как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

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