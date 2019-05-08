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Россия выслала двух шведских дипломатов

В МИД РФ навали высылку ответной мерой.

Россия выслала двух шведских дипломатов
Фото: EPA/UPG

Российские и шведские средства массовой информации со ссылкой на МИД обеих стран сообщают, что Россия выслала двух шведских дипломатов, передает Радио Свобода.

"РИА Новости" называет действия Москвы мерами в ответ на то, что Стокгольм отказался выдавать визы нескольким сотрудникам российского посольства. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой, но не уточнила подробности.

В министерстве иностранных дел Швеции выразили сожаление в связи с действиями РФ.

В конце февраля шведская полиция объявила о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его якобы завербовал человек, который работал под дипломатическим прикрытием. Швеция попросила этого человека покинуть территорию страны. Россия все обвинения отрицает.

Напомним, в марте 2018 года Швеция была в числе стран Запада, которые объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля.

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