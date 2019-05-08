“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще пятеро ранены (обновлено)
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще пятеро ранены (обновлено)
Савик Шустер вернулся в Украину
Савик Шустер вернулся в Украину
Будапештский синдром
Будапештский синдром
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Цькування на державній службі: чому ми про це говоримо і як від слів перейти до діла
Цькування на державній службі: чому ми про це говоримо і як від слів перейти до діла
В порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской
В порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской
ГлавнаяОбществоЖизнь

Пострадавшая из-за горевшего самолета в "Шереметьево" украинка находитсяв тяжелом состоянии

Более детальную информацию МИД пытается узнать через консулов.

Пострадавшая из-за горевшего самолета в "Шереметьево" украинка находитсяв тяжелом состоянии
Фото: EPA/UPG

Украинка, пострадавшая из-за пожара на самолете в аэропорту "Шереметьево" в Москве, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщила спикер Министерства иностранных дел Катерина Зеленко.

"По нашей информации, она пребывает в клинике. Ее состояние тяжелое", - сказала Зеленко.

Более детальную информацию МИД пытается узнать через консулов.

Напомним, 5 мая из Шереметьево вылетел лайнер, который должен был приземлиться Мурманске. Во время полета над Московской областью самолет внезапно начал терять высоту, пилоты запросили экстренную посадку. Во время посадки лайнер уже был охвачен огнем, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

При пожаре погиб 41 человек. Всего в самолете было 78 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также