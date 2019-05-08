Пострадавшая из-за горевшего самолета в "Шереметьево" украинка находитсяв тяжелом состоянии

Украинка, пострадавшая из-за пожара на самолете в аэропорту "Шереметьево" в Москве, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщила спикер Министерства иностранных дел Катерина Зеленко.

"По нашей информации, она пребывает в клинике. Ее состояние тяжелое", - сказала Зеленко.

Более детальную информацию МИД пытается узнать через консулов.

Напомним, 5 мая из Шереметьево вылетел лайнер, который должен был приземлиться Мурманске. Во время полета над Московской областью самолет внезапно начал терять высоту, пилоты запросили экстренную посадку. Во время посадки лайнер уже был охвачен огнем, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

При пожаре погиб 41 человек. Всего в самолете было 78 человек.