В аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали гражданина России 1980 года, который не смог указать цели своей поездки в Украину. Когда мужчину не пропустили на украинскую территорию, он устроил дебош, из-за чего был задержан. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел сегодня ночью.

"Россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины. На требование пограничников успокоиться и отойти на два шага назад, мужчина, который по внешним признакам был пьян, не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в в виде попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали. За злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10 (влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток).

Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий россиянин будет принудительно выдворен в Россию.