В Киеве обустраивают и реставрируют шесть парков

Этой весной уже отреставрировано и открыто семь скверов.

Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» на данный момент занимается реконструкцией и благоустройством нескольких парков Киева. Среди них: третья очередь парка «Наталка», парки «Партизанской славы», «Победа», «Куреневский», «Радуга» и «Совки». Об этом сообщается на сайте КГГА.

Отмечено, что этой весной уже отреставрировано и открыто 7 скверов: на ул. Ревуцкого, 36/2; ул. Приречной, 31; ул. Татарской, 36; на просп. Науки, 4-А; Харьковском шоссе, 9-13; ул. Оноре де Бальзака, 12, 14 и на ул. Краковской, 12.

КГГА сообщает, что одни из самых современных и уникальных особенностей, которые будут радовать киевлян и гостей города, станут:

восстановленный детский автогородок-имитация полноценного города с дорожными знаками, конструкциями мостов, тоннелей, железнодорожного переезда, остановок в парке «Куреневский»;

ландшафты парка «Наталка». Их сохранят, объединяя между собой парковые островки пешеходными дорожками;

парк «Партизанской славы», где оборудуют 5 арок-фонтанов, символизирующие 5 лет партизанского движения во время Второй мировой войны;

«Сухой» фонтан с разноцветной подсветкой и музыкальным сопровождением в парке «Сырецкий».

Кроме того, в парках обустроят детские и спортивные площадки, LED-освещение, пешеходные и велодорожки с современным покрытием. Это все будет происходить в рамках продолжения программы 2019 года по реконструкции и капитальных ремонтов топ-парков столицы.

Отмечается, что главным приоритетом благоустройства и реконструкции скверов и парков стали европейские стандарты с сохранением природного ландшафта и зеленых насаждений. Основное требование - создание возможности отдыха киевлян в своем районе, без необходимости ехать в другой конец города.

Каждый парк будет отличаться собственным дизайном, архитектурными особенностями, учитывая географическое положение и близость к жилым массивам или водоемов.

Напомним, 21 марта 2019 года на столичном Подоле, на углу Андреевского спуска и Боричевого тока состоялось открытие памятника Александру Вертинскому, выдающемуся артисту эстрады начала ХХ века, уроженцу Киева. Открытие монумента приурочили к 130-летию с дня рождения артиста.

Автор памятника – скульптор Борис Довгань. Статую изготовили из бронзы на средства коллекционера и галериста Александра Брея.

В ноябре 2018 Киевский городской совет присвоил скверу на улице Василия Порика в Подольском районе столицы имя музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко).

Сквер на улице Порика в Киеве существует с 2015 года. С предложением назвать его в честь Кузьмы Скрябина выступили жители массива Виноградарь. Основным аргументом стало то, что певец вместе с семьей жил в этом районе.