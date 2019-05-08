Минфин упростил процесс получения гумпомощи

Расчеты затрат и транспортировку гумпомощи должны осуществляться пропорционально калькуляции затрат на период ее хранения.

Министерство финансов Украины устранило препятствия в получении товаров гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Вступили в силу изменения приказа Министерства финансов от 15 июня 2012 №731 об урегулировании вопроса возмещения расходов за хранение товаров гуманитарной помощи на складах органов доходов и сборов.

Согласно Таможенному кодексу, товары, которые до истечения сроков временного хранения под таможенным контролем на складах организаций-получателей гуманитарной помощи (с учетом возможности продления срока временного хранения - до 120 дней) не были задекларированы владельцем или уполномоченным лицом в соответствующий таможенный режим, подлежат обязательной передаче для хранения органа доходов и сборов, а выдача их владельцам может быть только после возмещения органам доходов и сборов расходов на хранение.

Для хранения товаров гуманитарной помощи на складах органов доходов и сборов, таможнями ГФС, как правило, заключаются договоры хранения с держателями складов организаций - получателей гуманитарной помощи.

Товары гуманитарной помощи юридически хранятся на складе органа доходов и сборов, фактически находясь на складах организаций - получателей гуманитарной помощи.

При этом Кодексом не определено случаев, когда требования о возмещении расходов на хранение не применяются.

Таким образом, получение организацией - получателем гуманитарной помощи товаров гумпомощи из своего состава возможно только после возмещения затрат на хранение, рассчитанных в общем порядке.

Учитывая практический опыт применения таможнями Порядка возмещения расходов за хранение товаров и транспортных средств на складах таможенных органов, утвержденного приказом Министерства финансов от 15.06.2012 №731, Минфином совместно с ГФС разработаны изменения к данному порядку.

Приказ Минфина от 19.03.2019 №115 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 15 июня 2012 №731" утверждает предварительно согласованные с Государственной регуляторной службой изменения в указанный выше порядок, согласно которому расчеты затрат на хранение товаров, транспортных средств, признанных гуманитарной помощью, на складе организации - получателя гуманитарной помощи, если такое хранение считается хранением на складе органа доходов и сборов в соответствии с положениями ч.4 ст. 239 Таможенного кодекса, должно осуществляться пропорционально калькуляции затрат на период хранения этих товаров на соответствующих складах согласно договору.

Положения приказа направлены на: предупреждение накопления товаров гуманитарной помощи на складах органов доходов и сборов и избежание расходов на распоряжение теми из них, по которым не обратился владелец; получения со складов таможен ГФС товаров гуманитарной помощи с возмещением лишь фактически понесенных расходов по договору о предоставлении услуг по хранению; уменьшение объема товаров гуманитарной помощи, которые длительное время хранятся на складах таможен ГФС в отношении которых должностными лицами таможни должны осуществляться таможенные формальности.

Во избежание задержек с выдачей товаров гуманитарной помощи со складов таможен ГФС - своевременное направление гуманитарной помощи для использования по целевому назначению.

Напомним, в конце апреля 2019 года Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 13 грузовиков гуманитарной помощи. Общий вес составил 217 тонн. Грузовики проехали на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Новотроицкое".