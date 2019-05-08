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В Харькове мошенник выманил у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"

За деньгами злоумышленник пришел к женщине домой.

В Харькове мошенник выманил у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"
Фото: insider.zt.ua

В Харькове мошенник выманил у пенсионерки деньги по схеме "ваш сын в полиции". Пожилая женщина отдала злоумышленнику тыс. долларов США и 5тыс. евро.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

4 мая к правоохранителям обратился 53-летний харьковчанин, который сообщил, что его 85-летняя мать стала жертвой мошенников. Женщине позвонил неизвестный, представился работником милиции и сообщил, что ее сын якобы попал в аварию, поэтому ему немедленно нужны деньги. За деньгами злоумышленник пришел к женщине домой.

Полицейские открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и бдительными и беречь себя и свое имущество.

"Уважаемые граждане, если вы получили такой звонок от неизвестного лица, ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте их неизвестным лицам. Не переводите деньги на чужие счета и не называйте свой адрес. Помните, что мошенники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях", - подчеркнули в НПУ.

Напомним, ранее в Харьковской области полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в 25 эпизодах мошенничества по схеме "ваш сын в полиции".

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